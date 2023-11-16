الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط 4 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية في حملات أمنية

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مديريتيِّ أمن البحيرة والأقصر من ضبط مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه غيابيًا بالإعدام فى قضية قتل عمد.

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كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، محكوم عليه في قضية مخدرات بالسجن المؤبد.

ونجحت الحملات في ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، محكوم عليه في 20 حكمًا بتهم تبديد بإجمالى حبس 3 سنوات و4 شهور.

وتم ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، محكوم عليه في 36 حكمًا بتهم تبديد بإجمالي حبس 4 سنوات.

وبمواجهتهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مؤبد وإعدام تنفيذ أحكام سقوط 4 هاربين وزارة الداخلية الهاربين

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