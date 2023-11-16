الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جلسة نقاشية حول الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات الزراعية في جامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت حاضنة مسار بجامعة سوهاج، جلسة نقاشية حول الاقتصاد الدائرى وإدارة المخلفات الزراعية، وذلك بحضور Hedzer Roodenburg خبير الاقتصاد الدوار وخفض الكربون، وعدد من مؤسسي بعض المشروعات الناشئة بالمحافظة التي تعمل في إدارة المخلفات الزراعية والحرف اليدوية، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن الجامعة وضعت عددًا من الخطط والبرامج التنفيذية والتي من شأنها دعم التنمية المستدامة في محافظة سوهاج، حيث يتم توجيه البرامج المقدمة من خلال حاضنة مسار لدعم المشروعات الناشئة في مجالات الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات الزراعية والزراعة البيئية الذكية، مما يهدف إلى تقليل الهدر في الموارد الطبيعية وخفض استهلاك الطاقة والمواد الخام، مما يعتبر الحل الأمثل للتحديات البيئية.

وأكد "النعماني" على أن الجامعة تسعى إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لصقل وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، ليصبحوا قادرين ومؤهلين لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة، مدير حاضنة مسار، أن الجلسة النقاشية تضمنت إجراء مناقشات بين الخبير الهولندي وأصحاب المشروعات الناشئة، وذلك للتعرف على التحديات التي تواجههم والخدمات الفنية والاستشارية التي يرغبون الحصول عليها، من خلال حاضنة مسار.

وأشار إلى أن الخبير الهولندي ناقش مع إدارة الحاضنة الخطة التدريبية المزعم تنفيذها لتدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس في مجال الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات، والذين من المتوقع أن ينقلوا خبراتهم الفنية المكتسبة لأصحاب المشروعات الناشئة في محافظة سوهاج من خلال التدريبات والجلسات الاستشارية التي تقدمها حاضنة مسار.

ونجح فريق طلابي بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج في تنفيذ مشروع بحثي يمكن تطبيقه في مجال الصناعة، ليساهم في حل مشكلة خطوط الإنتاج الخاصة بتعبئة المياه الغازية.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعي الجامعة علي الاهتمام بالطلاب بالموهوبين والمبتكرين من خلال تقديم كافة اوجه الدعم المالي والمعنوي، الي جانب تحفيزهم علي تشجيع الطلاب بالكليات المختلفة علي الاهتمام بالبحث العلمي، وتطبيقه في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يأتي تصميم هذا المشروع البحثي في إطار السعي الي حل المشكلات التي تواجه الصناعه للارتقاء بقدرتها التنافسية، والنهوض بالاقتصاد القومى.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية، أن نموذج المشروع الطلابي تم تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الكهرباء الدكتور علاء عبد السميع، والدكتور محمود أيمن، والدكتور حسام حسن، حيث استهدف النموذج عمل خط إنتاج لتقليب وتعبئة ولصق العلامه التجارية، وغلق زجاجة المياه الغازية، ونقل الزجاجة علي خط الإنتاج بدون أي تدخل بشري أو لمس الزجاجة بأيدي بشرية، وسيتم عمل النموذج بمقياس أكبر حتي يتمكن من إدماج الخط في العملية التصنيعيه في المصنع.

حول الاقتصاد المخلفات الزراعية والحرف اليدوية الجامعة حسان النعماني التنمية المستدامة استهلاك الطاقة الخبير الهولندي المشروعات الناشئة هيئة التدريس محافظة سوهاج الجلسات الاستشارية النعماني مجالات الاقتصاد بالحرم الجامعي

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