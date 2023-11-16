الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تجتمع بلجنة الملكية الخاصة بأحياء المنطقة الجنوبية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا بلجنة دراسة وفحص أوراق الملكية الخاصة المحالة إليها والمقدمة من الملاك بأحياء المنطقة الجنوبية والخاصة بتطوير الخدمات.

بذل الجهود لبدء أعمال اللجنة الخاصة

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الحرص الشديد على بذل الجهود لبدء اعمال اللجنة الخاصة بها وتحديد آليات الأعمال بها لتتولى فحص اوراق الملكية الخاصة والمقدمة من الملاك بالتنسيق مع الجهات المختلفة ذات الصلة ومنها مصلحة الشهر العقاري والضرائب العقارية للتحقق من صحة مستندات الملكية وغيرها ولبيان مدى احقيتهم في التعويض ووجهت بضرورة تحديد اليات العمل وضوابطها لسرعة الانتهاء من اعمال الفحص وفقا للمخطط الزمني.

سرعة إنهاء الأعمال ومراعاة الدقة في أعمال الفحص

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بسرعة انتهاء الأعمال ومراعاة الدقة في أعمال الفحص والتأكد من ان الاراضي ليست ضمن املاك الدولة مع توفير تسلسل لسند الملكية منوه بالتنسيق مع الجهات المختلفة لامداد البيانات بما تم صرفه وتعويضه من قبل حيث قامت اللجنة بفحص ودراسة الملفات بنطاق حي مصر القديمة  لتقوم اللجنة برفع تقاريرها بالنتائج التي توصلت اليها.

حضر الاجتماع كل من المهندس خليل شعث مدير تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة والمستشار ايمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية وممثلي ادارات الاملاك والشئون القانونية بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
تطوير خدمات لجنة الملكية المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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