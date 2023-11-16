الجامعة العربية تجهز 65 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، خلال المؤتمر، إن هناك 65 شاحنة مجهزة بالمساعدات الإنسانية ضمن القافلة التي ستتوجه إلى قطاع غزة خلال أيام.

إيقاف العدوان الإسرائيلي

وأضافت أبوغزالة أنه على دول العالم إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث إن الاحتلال استهدف مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية في غزة، مشيرة إلى الإجرام الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وآخرها ما شهدناه جميعًا في مشفى الشفاء، مؤكدة أن ما حدث لا يمكن وصفه سوى باعتباره مجازر بحق شعب غزة وعلى وجه الخصوص الأطفال والنساء.

وتوجهت السفيرة أبوغزالة بالتساؤل للأمم المتحدة التي من المقرر أن تحتفي باليوم العالمي للطفل العالمي وأطفالنا في قطاع غزة يذبحون يوميًا، كما أننا من المنتظر أن نحتفي بمرور ٧٥ عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأضافت: "تحت أي شعار؟!، هل تحت شعار ذبح الأطفال؟!".

جهود مصر إنسانيًا وسياسيًا

وأشادت السفيرة بجهود مصر إنسانيًا وسياسيًا وتنسيقها الدءوب لتقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الرئيسية لأهالي قطاع غزة.

وأوضحت أن هناك 40% من الوحدات السكنية تم تدميرها، فلم تنجُ مراكز الإيواء والمساجد والكنائس والمشافي من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستمر في حربه الدموية دون توقف، مؤكدة أن ما يحدث هو جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

عدد الجرحى وصل لـ٢٩ ألفًا

وفيما يخص عدد الشهداء، قالت أبوغزالة إن عدد الشهداء يشهد ارتفاعًا مستمرًا، كما أن عدد الجرحى وصل لـ٢٩ ألفًا، بينما يرقد عدد كبير من الشهداء حتى هذه اللحظة تحت القصف الإسرائيلي، حتى أننا لا نعي عددهم.

ومن جهته، أكد دكتور رامي الناظر أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأونروا لتحضير الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، حيث إن العمل مستمر على قدم وساق في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن ما تم تسليمه للجانب الفلسطيني حتى الآن هو ١٠٩٠ شاحنة بإجمالي ١٨٨٠٠ طن مساعدات، ويتم العمل على تقديم مساعدات أكثر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما تم توصيله يمثل نقطة في بحر من احتياجات أهالي قطاع غزة.

كما أوضح أن هناك تنسيقًا في الوقت الراهن لإرسال المساعدات من خلال السفن على أن يتم تحديد الميناء وفقًا لحجم ونوع السفن.

وبالإشارة لحجم المساعدات المصرية والأجنبية قال: هناك إجمالي ١٠ آلاف طن مساعدات مصرية ونحو ٦٢٠٠ طن مساعدات خاصة بالأمم المتحدة داخل مصر.

مخازن الهلال الأحمر المصري

وبالتطرق للمساعدات الموجودة في مخازن الهلال الأحمر المصري، أكد أن المساعدات داخل مخازن العريش أوشكت بالفعل على النفاد في ضوء قلة المساعدات الأجنبية، إلا أن المساعدات في مخازن الهلال الأحمر المصري بشكل عام لا تزال مستقرة، وإن كانت أيضًا تعد قليلة بالنسبة لما هو مطلوب للتعامل مع الأزمة الإنسانية التي يواجهها أهالينا في قطاع غزة.

وأشار الناظر إلى التنسيق الجاري بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني بمجرد وقف إطلاق النار لإقامة مشفى ميداني وإمداده بجميع الاحتياجات اللازمة لاستيعاب عدد الجرحى الكبير.