البرلمان العربي: قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني في غزة انتهاك للقانون الدولي

أدان البرلمان العربي، قصف القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لمحيط المستشفى الأردني في غزة، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، واستمرار لاستهداف المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب.

قصف المستشفيات في قطاع غزة

وأضاف البرلمان العربي أن قصف المستشفيات في قطاع غزة يضاف إلي سجل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة استهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج وتلقي الخدمة الطبية. وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية والشعب الفلسطيني، ويحمل البرلمان العربي سلطات القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والدولية والأخلاقية عن هذه الجرائم بحق الإنسانية، ويطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والنازحين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمرضى والجرحى، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين وجميع الطواقم الطبية والمرضى في والجرحى والنازحين المتواجدين داخل المستشفيات، وجميع المراكز الطبية.

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية لشعبنا فيقطاع غزة لليوم الـ41 على التوالي، بما تخلّفه من مجازر كبيرة واستهداف للمنازل والأبنية والمنشآت وللمدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء، بهدف تدمير قطاع غزة وتصفية الوجود الفلسطيني بداخله.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك استمرار فرض الحصار على الضفة ومحافظاتها ومناطقها، والاعتقالات اليومية بالجملة، وجرائم هدم المنازل وغيرها.