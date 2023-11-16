50 مقابل 50.. تطورات مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين فى غزة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن آخر تفاصيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين وفي غزة.

مفاوضات إطلاق المحتجزين

ووفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإنه وبموجب الاتفاق المقترح، ستطلق حماس سراح 50 امرأة وطفلًا تم اختطافهم خلال هجمات 7 أكتوبر، مقابل نفس العدد تقريبًا من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وتعتقد إسرائيل أن الغارة التي وقعت يوم الأربعاء على مستشفى الشفاء ستشكل ضغطًا على حماس لإتمام صفقة تبادل عشرات الأسرى الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، وفقًا لمسئولين إسرائيليين كبيرين.

وتجري المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، حيث يعمل مختلف اللاعبين على إطار اتفاق، وفقًا للمسئولين الإسرائيليين المشاركين في الجهود الإسرائيلية لإطلاق سراح المحتجزين من خلال صفقة، بالإضافة إلى مسئول ثالث على علم بالأمر.

وبموجب الاقتراح، ستطلق حماس سراح 50 امرأة وطفلًا تم اختطافهم خلال هجمات 7 أكتوبر مقابل نفس العدد تقريبًا من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

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وقال 4 من المسئولين: إن الاتفاق، الذي يتفاوض عليه مسئولون قطريون ومصريون وأمريكيون، سيشمل أيضًا وقف الأعمال العدائية لعدة أيام، وهو ما يسمى بهدنة إنسانية.

وأكدت حماس الخطوط العريضة لهذا الاتفاق يوم الثلاثاء، لكنها ألقت باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تأخيره.

وقال أسامة حمدان، المتحدث باسم حماس، للصحفيين يوم الثلاثاء في بيروت: "نريد أن يعود أطفالكم إليكم، لكن الذي يعيقكم هو نتنياهو وحكومته الحربية".

وبالإضافة إلى مقتل حوالي 1200 شخص في هجوم 7 أكتوبر، تم أخذ 240 رهينة إلى غزة، وفقًا لمسئولين إسرائيليين.

وبعد الهجوم، أعلنت إسرائيل الحرب على حماس، والتي أسفرت، وفقًا لمسئولي الصحة في غزة عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.

وقالت نيويورك تايمز: إن تحرير الرهائن - وضمان بقائهم على قيد الحياة أثناء الحرب - هو أحد الأهداف المعلنة لإسرائيل، ولكنه أيضًا من بين التحديات الأكثر صعوبة من الناحية التكتيكية والمشحونة سياسيًا، وإلى أن يتم تبادل الأسرى فعليًا، يظل الوضع متقلبًا.

ومن الممكن أن يتم إحباط عملية المبادلة من قِبل المتشددين في الحكومة الإسرائيلية الذين لا يريدون عقد أي صفقة مع حماس، أو الذين يريدون من إسرائيل تأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وقال اثنان من المسئولين الإسرائيليين إن حماس لم تقدم أسماء الرهائن الذين ترغب في تبادلهم، لكن الجانبين اتفقا على عدم فصل أفراد الأسرة الواحدة.

وأضافوا أنه بموجب الاقتراح، فإن بعض التبادلات ستتم عند معبر رفح بين مصر وغزة - المدخل الوحيد العامل للقطاع والموقع الذي سمحت فيه إسرائيل بدخول المساعدات الأجنبية إلى القطاع.