الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط يفتح باب التقدم لدراسة ماجستير "المتابعة والتقييم"

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

أعلن معهد التخطيط القومي فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة في برنامج الماجستير المهني في "المتابعة والتقييم" المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للعام الأكاديمي 2023-2024 للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما من جامعة أو معهد عالي معتمد.

وأوضح الأستاذ دكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن برنامج الماجستير المهني يعد من أهم البرامج العلمية المطروحة في مصر والمنطقة العربية ذات العلاقة بالمتابعة والتقييم، ويهدف إلى تطوير معارف ومهارات الدارسين الذهنية فيما يخص مجالات المتابعة والتقييم ومهارات التواصل والعمل الجماعي ليصبحوا قادرين على متابعة وتقييم المشروعات والبرامج والخطط والسياسات.

متابعة وتقييم الخطط

وقالت الأستاذة دكتورة هالة أبوعلي، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، إن المستهدفين من البرنامج هم كافة المهتمين بالعمل في مجال المتابعة والتقييم من المديرين والمسئولين عن ملف المتابعة والتقييم في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ومن تشمل اختصاصاتهم المتابعة والتقييم للخطط والسياسات والبرامج بقطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني، فضلًا عن الأعضاء والباحثين بمجلسي النواب والشيوخ، وكافة المؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالمتابعة والتقييم، علاوة على الباحثين ومديري البرامج والمشروعات بالجهات المختلفة.

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وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي من درجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية، وصورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، بجانب استيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، وعدد(6) صور شخصية بخلفية بيضاء.

برنامج الدراسة

وبالنسبة للطلبة غير المصريين، وبالإضافة إلى البنود السابقة للمصريين، يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر.

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تجدر الإشارة إلى أن برنامج الدراسة يتم تنفيذه على مدار عامين، ويومي الدراسة بالبرنامج هما (الجمعة والسبت) من كل أسبوع، وآخر موعد للتقدم للبرنامج بمقر المعهد بمدينة نصر هو الخميس 14 ديسمبر 2023م، على أن تبدأ الدراسة في 10 فبراير 2024.

ولمزيد من التفاصيل حول شروط القبول بالبرنامج يمكن مراجعة الموقع الرسمي للمعهد inp.edu.eg.

معهد التخطيط برنامج الماجستير المهني المجلس الأعلى للجامعات أشرف العربي الماجستير المهنى

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