الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط يختتم البرنامج التدريبي"مهارات القيادة التشاركية " للعاملين بمكتبة الإسكندرية

معهد التخطيط
معهد التخطيط

في إطار التعاون الفعال بين معهد ‏التخطيط القومي ومكتبة الإسكندرية لتقديم كافة الاستشارات العلمية والتدريبية للقائمين على مكتبة الإسكندرية، وتطوير برامج ‏ومبادرات مشتركة بين المؤسستين لدعم جهود التنمية المستدامة، اختتم معهد التخطيط القومي بمقر المكتبة برنامجًا تدريبيًا حول"مهارات القيادة التشاركية" لعدد 34 متدربًا من العاملين بالمكتبة، والذي عقد خلال الفترة من 5 إلى9 نوفمبر الجاري.
 

الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولويات الدولة


وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن الاستثمار فى العنصر البشرى يأتي على رأس أولويات الدولة لأنه بات ركنًا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.
 
وأضاف نائب رئيس المعهد أن البرنامج تضمن مناقشة مفهوم القيادة التشاركية، والتعرف على الفروق بين المدير والقائد، وإدراك نظريات وفنون ومداخل القيادة التشاركية، بالإضافة إلى النظريات المختلفة في الإدارة والقيادة، وعلاقتها بمفاهيم إدارة الجودة، فضلًا عن تطبيقات مداخل ومهارات جودة القيادة التشاركية. 
 

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ننشر توصيات معهد التخطيط لمواجهة خطر التغيرات المناخية في المنطقة العربية


وأشار صلاح الدين إلى أن أهمية تطبيق مفهوم "القيادة التشاركية" يرجع إلى كونها تسهم في تحسين الروح المعنوية للأفراد، وتظهر اتجاهًا إيجابيًا نحو استخدام المناهج والمداخل العلمية في القيادة، حيث ترتفع مساهمة الأفراد في الإنتاج عند شعورهم بالتقدير، كما أن القيادة التشاركية تخلق بيئة عمل تتسم بالثقة وتشجع الموظفين على تطوير مهاراتهم الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز  الموظفين ويعزز الابتكار.

معهد التخطيط يُطلق الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية

وكان قد أعلن معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط مجموعة من التوصيات التى خلص إليها الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" الصادر عن معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

معهد التخطيط القومى مكتبة الاسكندرية التنمية المستدامة الاستثمار العنصر البشري

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