معهد التخطيط يُطلق الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية

أطلق معهد التخطيط القومي، الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حول موضوع تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية، خلال الفترة من 4- 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وأمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، فضلًا عن نخبة من الخبراء والمختصين ورؤساء المعاهد البحثية والكليات بالوطن العربي.

تقرير التنمية العربية



واستعرض التقرير كلٍ من أ.د هالة أبو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس هيئة تحرير التقرير، وأ. د وليد عبد مولاه نائب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت، وتعقيب أ.د عاطف قبرصي عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، حيث أدار الجلسة، أ.د عبد الله فهد الشامي مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت.



وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي، أن تقرير التنمية العربية يعد نموذجًا مشرفًا للعمل العربي المشترك بين الجهات الأربع المشاركة في إعداده، موضحًا أن اختيار المؤتمر العلمي السابع عشر لإطلاق الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية يأتي انطلاقًا من تشابه موضوع التقرير مع القضية التي يناقشها المؤتمر.

ولفت إلى أن تقرير التنمية العربية بات أحد التقارير المهمة التي ينتظرها القارئ العربي العام وواضعي السياسات ومتخذي القرار في دول المنطقة العربية لمناقشته العديد من الموضوعات الهامة على الساحة، ومن بينها قضية التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا خطيرًا للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، كما أنه يكتسب اهميه خاصه لتزامن توقيت صدوره مع اقتراب المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية COP 28، والذي سيتضمن جلسه لعرض هذا التقرير.

معالجة فجوة البيانات



وفي ختام كلمته كشف العربي عن موضوع الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية 2024، وهو " فجوة البيانات"، والذي سيتناول قضية البيانات التي تعد مدخلًا أساسيًا لمعالجة مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تحظى باهتمام الدول العربية كافة.

وأشار د.عبدالله فهد الشامي إلى ان الاصدار السابع لتقرير التنمية العربية استهدف وضع سياسات وآليات لمواجهة حدة العراقيل التي تواجه الاقتصادات العربية وبخاصه على المستوى الهيكلي من خلال الانضباط العلمي والشمول بما جعله اداه مهمه للمخططين في مواجهة تداعيات تغير المناخ على الاقتصادات العربية والوقوف على نوعيه المخاطر التي تخص كل دوله حسب مواردها مشيرا الى ان التقرير اتسم بالتحليل العميق والديناميكية لدراسة كافه التداعيات المناخية على كافه القطاعات الزراعية او الصناعية او التجارية.

من جهته؛ أوضح المهندس عبد الكريم عابد ممثل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن هذا الاصدار أسهم في تقديم حلول شاملة وعميقة لقضية التغيرات المناخية وساهم في تسليط الضوء على تداعياتها الاقتصادية على المنطقة العربية وبلورة الحلول لمتخذ القرار لما فيه صالح الدول العربية مشيرا الى دوره المحوري في تحديد المسارات المستقبلية التي من شأنها مواجهة حده تلك التداعيات وتصحيح المسارات وخاصه في عالم يموج بالأزمات.