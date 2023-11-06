الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط": ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لـ10.2 تريليون جنيه خلال 2022 - 2023

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن  على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي، بلغ نحو %3.8 خلال عام 2022 - 2023، فضلًا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022 - 2023، على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.

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نمو الأنشطة الاقتصادية

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي 2023 - 22، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في المطاعم والفنادق، ليسجل نسبة 28% وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8%، والزراعة 4.1%.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات، إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظرًا للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.

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معدلات البطالة والتضخم

وحول معدلات البطالة والتضخم أشار التقرير إلى وصول المعدل إلى نسبة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

وحول معدل التضخم، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض، خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءًا من شهور سبتمبر 2023، حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39،7% في أغسطس من العام ذاته.

وزارة التخطيط مؤشرات الاقتصاد هالة السعيد الناتج المحلي معدل النمو

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