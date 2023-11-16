أخبار فاتتك|محامي كهربا يكشف مستجدات غرامة الزمالك و11517 شهيدًا في غزة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الاحتلال يقصف محطة وقود يلجأ إليها نازحون وسط غزة

أفاد إعلام فلسطيني بأن آلة الحرب الإسرائيلي قصفت محطة وقود يلجأ إليها نازحون وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين وفقا لفضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

محامى كهربا يكشف مستجدات غرامة الزمالك وموعد سدادها

تحدث أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن موعد عودة اللاعب للمشاركة في مباريات دوري نايل بعد انتهاء الإيقاف المحلي، وقال محامي اللاعب في تصريحات تليفزيونية: "تتبقى مباراة واحدة فقط وتنتهي مدة إيقاف كهربا في الدوري".

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

الصحة الفلسطينية: 11517 شهيدًا ونحو 32 ألف جريح منذ بداية العدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517 شهيدا، والجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

اليوم.. معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

تنظر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، اليوم الخميس، جلسة معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها غيابيا لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 1636 لسنة 2023.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 فى مصر

يهتم المصريون بمتابعة أسعار الذهب كل يوم، وتصدر عنوان "سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16-11-2023 في مصر" محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ تهتم شريحة كبيرة من الجمهور بشراء الذهب، لاسيما مع التغيرات السريعة في مؤشرات البورصة بسبب التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والحرب على غزة، وفي هذه الحالة يعتبر المعدن الأصفر الوعاء الادخاري الأكثر أمانًا.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا