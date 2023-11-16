الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البحرية الأمريكية تُعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر انطلقت من اليمن

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس توماس هودنر" في البحر الأحمر، أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اليمنية كانت تتجه نحوها.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية: "نحن على علم بالحادث الذي تعرضت له المدمرة يو إس إس توماس هودنر؛ حيث دافعت السفينة بنجاح عن نفسها ضد طائرة مسيرة أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت أثناء عبور المدمرة المياه الدولية للبحر الأحمر، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو أضرار بالسفينة الحربية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تسقط فيها الولايات المتحدة مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية؛ حيث اعترضت سفينة حربية أمريكية أخرى الشهر الماضي أربعة صواريخ كروز و15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل.

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