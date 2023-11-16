الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تنفى تقارير عما دار فى لقاء إسماعيل هنية وخامنئى

إسماعيل هنية وخامنئي
إسماعيل هنية وخامنئي

نفت حركة حماس ما نشرته وكالة رويترز عما دار في لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران في أوائل نوفمبر الجاري.

وكان ثلاثة مسؤولين كبار قالوا لرويترز إن خامنئي وجه رسالة واضحة لهنية عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر، قائلا إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عنها.

وأضافوا أن خامنئي قال لهنية إن إيران - التي تدعم حماس منذ فترة طويلة - ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر.

وهؤلاء المسؤولون من إيران وحماس ومطلعون على المناقشات وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتسنى لهم التحدث بحرية.

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