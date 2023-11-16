الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب فرنسا بمجلس الأمن: دعمنا قرار الهدنة لأن الوضع بغزة كارثى

مندوب فرنسا بمجلس
مندوب فرنسا بمجلس الأمن

قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن: «دعمنا قرار الهدنة لأن الوضع بغزة كارثي».

واعتمد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».

وينص مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن، على هدن إنسانية لعدة أيام لإتاحة وصول المساعدات لقطاع غزة.

كما يدعو مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن، جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.

وكما يدعو مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.

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