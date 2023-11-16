مندوب فرنسا بمجلس الأمن: دعمنا قرار الهدنة لأن الوضع بغزة كارثى

قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن: «دعمنا قرار الهدنة لأن الوضع بغزة كارثي».

واعتمد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».

وينص مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن، على هدن إنسانية لعدة أيام لإتاحة وصول المساعدات لقطاع غزة.

كما يدعو مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن، جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.

وكما يدعو مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.