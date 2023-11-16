الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات نفطية على الصادرات الإيرانية

آموس هوكشتاين مستشار
آموس هوكشتاين مستشار الرئيس الأمريكي

قال آموس هوكشتاين مستشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن لأمن الطاقة لوكالة بلومبيرج نيوز، إن الولايات المتحدة ستقوم بإنفاذ عقوبات نفطية على إيران، في ظل تجدد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال هوكستاين: "سننفذ تلك العقوبات"، في إشارة إلى ما قال إنه يصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا من صادرات النفط من إيران. وتابع "ستنخفض هذه الأرقام".

وتأتي تصريحات هوكستاين وسط مناقشات يجريها المشرعون الأمريكيون لعدة تشريعات للضغط على إيران بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتشديد العقوبات على النفط الإيراني.

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

خدرها وحرقها بالزيت المغلى ثم طعنها فى رأسها.. جريمة ابن المحلة فى حق زوجته

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

ارتفاع طفيف للفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-11-2023

نبيلة مكرم تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تعاملها مع أزمة الاعتداء على المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال