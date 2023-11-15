نبيلة مكرم لـ"الشاهد": بدأت عملى بالوزارة من العدم واستعنت بشباب البرنامج الرئاسى

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة السابقة، إن شباب البرنامج الرئاسي أصبحوا معاونين لوزير الهجرة، مؤكدة أنهم إضافة كبيرة جدًا.

وأضافت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عندما كنت في نفس سنهم مكانش عندنا حاجة زي كده، وبدأت المهام في الوزارة من العدم".

وتابعت أن أول ملف عملت عليه كان التواصل مع المصريين بالخارج والكيانات المصرية بالخارج أيضًا، وكانت هناك خلافات كثيرة جدًا.

واستكمل: "الأمر في البداية كان صعبًا وتركت هذا الملف وعملت على ملف الجيل الثاني والثالث من أجل جذب الرعيل الأول الذي كان يريد ربط أولاده بمصر".

وأردفت: "أقمنا معسكرات ثم رجعت للكيانات مرة أخرى لأنني لم أكن وزيرة شرفية وكانوا شاهدوا العمل مع الجيل الثاني والثالث وأقمنا وقتها أول مؤتمر للكيانات المصرية في الخارج وحضروا وبعد المؤتمر العلاقات كانت رائعة جدًا".

وانطلقت الليلة أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.