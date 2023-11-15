الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالرحمن: العسكرية الإسرائيلية قهرت الحياة وهزمت مجمع الشفاء الطبى

محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن

قال محمد عبدالرحمن، المذيع في قناة القاهرة الإخبارية، إنهم لابد أن يكونوا فخورين الآن بإنجازهم العسكري الفائق، لابد أنهم ينفخون صدروهم ويتطاولون أمام الكاميرات ويقولون “انتصرنا”، أتحدث عن فخر العسكرية الإسرائيلية، هؤلاء الجنود الذين اقتحموا مستشفى بعدما قصفوها لمدة شهر على الأقل.

وتابع عبدالرحمن، خلال تقديمه فقرة إخبارية، اليوم الأربعاء، عبر قناة القاهرة الإخبارية: “من حق فخر العسكرية الإسرائيلية أن يتباهوا وأن ينفخوا صدروهم وأن يتطاولوا بقاماتهم أمام الكاميرات ويقولوا انتصرنا اقتحمنا المستشفى، قهرنا مرضى القلب والمصابين بالحرق والكسور، قهرنا النساء اللواتي يردن أن يلدن في سلام قهرنا هؤلاء وانتصرنا، من حقهم أن يتباهوا لأنهم قهروا الحياة وهزموا مجمع الشفاء الطبي، من حقهم أن يفعلوا ذلك”.

وأوضح مذيع القاهرة الإخبارية أن مستشفى الشفاء الطبي فيها من يقاتلهم أطباء وممرضات مسلحون بمهنتهم بقسم أبقراط الذي هو تخفيف الألم لا أكثر مسلحون فقط برغبهم في مداواة المرضى.

القاهرة الإخبارية قهروا الحياة مجمع الشفاء الطبي

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