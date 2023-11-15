أيمن نصرى: إسرائيل تنتهج سياسة الترهيب فيما يتعلق بحقوق الإنسان بغزة

قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان أيمن نصري إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قوضت الوضع الحقوقي، والبداية كانت هجوم إسرائيل على أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف نصري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة: "كانت هناك رسالة ترهيب لكل موظفي الأمم المتحدة بعدم التحدث عن ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت الدعم السياسي والعسكري والإعلامي لإسرائيل، لكن الوضع في الملف الحقوقي كان مختلفًا، لأن في البداية حاولوا تمرير فكرة أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن مع مرور الأسابيع واكتشاف حجم الجرائم الإسرائيلية كانت هناك تقارير حقوقية خرجت من قطاع غزة أكدت جرائم الحرب.

وتابع: "لذلك إسرائيل والولايات المتحدة عملتا على تقويض الأدوات الحقوقية واتباع سياسة الترهيب".