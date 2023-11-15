انطلاق منتدى شباب الدلتا بمشاركة 5 محافظات في دمياط

التقى الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، شباب سند الدلتا لتنسيق العمل في المرحلة القادمة، بناء علي توجهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لبناء كوادر شبابية قادرة علي العطاء البناء لمصرنا العظمي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستمع لرؤيتهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لخدمة الشباب تحقيقا لرؤية الدولة مصر 2030.

وفي هذا الإطار يدشن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والإدارة المركزية لتمكين الشباب وكيان سند شباب الدلتا النسخة الثانية من الحدث الأكبر بالدلتا منتدى شباب الدلتا الدلتـــــــا بمحافظات الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة والاسكندرية والسويس والاسماعيلية والذي سيتم تنفيذه بمديرية الشباب والرياضة بدمياط بمعهد راية العالي للإدارة بدمياط الجديدة.

ويعتبر المنتدى بمثابة منصة تثقيفية وحوارية لشباب الدلتا في حضور نخبة من رموز ومسئولي الدولة لنخرج منها بتوصيات حقيقية تخدم محافظات الدلتا ويتشارك شباب المحافظات في العطاء والبناء، تحت شعار شباب قـادر، يبدع، يقود.

وقال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط إنه تم تنفيذ اللقاء الثالث من حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في إطار تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفي إطار توجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، نفذت اليوم إدارة البرلمان والتعليم المدنى، اللقاء الثالث من الحملة بمركز شباب مدينة الروضة إدارة شباب الروضة.

تعد المشاركة السياسية في الانتخابات بمستوياتها المتعددة اختبار لمدى ديموقراطية النظام السياسي الحاكم. حيث تعتبر نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات مؤشرا هاما على ديموقراطية النظام السياسي.