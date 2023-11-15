غدًا.. انطلاق أولى رحلات خط الطيران المباشر بين شنغهاى والقاهرة

تنطلق غدا الخميس، اولى رحلات خط الطيران المباشر بين مدينتي شنغهاي والقاهرة، بالإضافة إلى إطلاق شركة الطيران الصينية Eastern Airlines لخط طيران جديد يربط القاهرة بشنغهاي بثلاث رحلات أسبوعية، وذلك فى ضوء الطفرة التى تشهدها الحركة السياحية بين مصر والصين.

وتعد السوق الصينية من الأسواق الرئيسية المُصدرة للحركة السياحية فى مصر وخاصة الثقافية منها، ومن أكثر المدن الصينية التى تتصدر الحركة السياحية لمصر العاصمة الصينية بكين، وتأتى بعدها مدينة شنغهاى التى تعد واحدة من أكبر المدن الصينية، وهى ثانى أكبر مدينة مصدرة للسياحة فى الصين بعد العاصمة الصينية بكين، كما أنها تعتبر تجمعا لأكبر منظمى الرحلات وشركات السياحة بالسوق الصينية.

من ناحية أخرى، تشارك وزارة السياحة والآثار فى المعرض السياحي الدولي COTTM المقام بمدينة بكين الصينية، وتشارك الوزارة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة في هذا المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 136م2، ويضم 9 فنادق وشركات سياحة مصرية، بالإضافة إلى شركة الطيران الوطنية مصر للطيران.