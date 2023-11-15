الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. انطلاق أولى رحلات خط الطيران المباشر بين شنغهاى والقاهرة

شركة الطيران الصينية
شركة الطيران الصينية Eastern Airlines

تنطلق غدا الخميس، اولى رحلات خط الطيران المباشر بين مدينتي شنغهاي والقاهرة، بالإضافة إلى إطلاق شركة الطيران الصينية Eastern Airlines لخط طيران جديد يربط القاهرة بشنغهاي بثلاث رحلات أسبوعية، وذلك فى ضوء الطفرة التى تشهدها الحركة السياحية بين مصر والصين.

وتعد السوق الصينية من الأسواق الرئيسية المُصدرة للحركة السياحية فى مصر وخاصة الثقافية منها، ومن أكثر المدن الصينية التى تتصدر الحركة السياحية لمصر العاصمة الصينية بكين، وتأتى بعدها مدينة شنغهاى التى تعد واحدة من أكبر المدن الصينية، وهى ثانى أكبر مدينة مصدرة للسياحة فى الصين بعد العاصمة الصينية بكين، كما أنها تعتبر تجمعا لأكبر منظمى الرحلات وشركات السياحة بالسوق الصينية.

من ناحية أخرى، تشارك وزارة السياحة والآثار فى المعرض السياحي الدولي COTTM المقام بمدينة بكين الصينية، وتشارك الوزارة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة في هذا المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 136م2، ويضم 9 فنادق وشركات سياحة مصرية، بالإضافة إلى شركة الطيران الوطنية مصر للطيران.

خط الطيران شنغهاي شركة الطيران خطوط طيران الحركة السياحية مصر والصين

مواد متعلقة

وزير السياحة يلتقى منظمى رحلات وشركات طيران ألمانية ودولية فى برلين

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

خبير مصرفى يكشف سبب رفع البنك المركزى حدود التعاملات اليومية والشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء