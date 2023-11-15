وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية العلاقات الجامعية والثقافية المتبادلة بين مصر والصين

بمناسبة العيد العاشر لمبادرة "الحزام والطريق"

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدعوة من جامعة بدر، في ملتقى العلاقات الجامعية والثقافية المتبادلة بين مصر والصين، والذي نظمته كلية اللغات والترجمة بالجامعة، للاحتفال بمرور ١٠ سنوات على مبادرة "الحزام والطريق"، وكذلك تعميق التعاون في المجالات التعليمية مع الجانب الصيني، والذي أقيم على مدار يومي ١٤ و١٥ نوفمبر الجاري.

أطلق الجلسة الافتتاحية للملتقى ا.د اشرف الشيحي رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، كما شارك في أعمالها، كل من السفير مجدى عامر سفير مصر السابق بالصين، والسيد لو تشون شنغ المستشار التعليمي بسفارة الصيني، والسيد شو بين مدير المركز الثقافي الصيني، والسيد سون خوا نائب رئيس جامعة بكين، والسيد سون ايه شيوه عميد كلية التعاون الدولي بجامعة تونغ دجي، كما حضرها ا.د عمرو الاتربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعاون الدولي، ا.د حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة، ا.د فاطمة طاهر وكيل الكلية لشؤون الطلاب، ا.د نهاد منصور وكيل الكلية لشؤون التعاون الدولي، ا.د رشا كمال وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والسادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية اللغات بالجامعة.

السفيرة سها جندي تؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين

في بداية كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها بالمشاركة وحضور ملتقى العلاقات الجامعية والثقافية المتبادلة بين مصر والصين، الذي نظمته كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، هذا الصرح التعليمي المتميز، وهو ما عكس الطلب الكبير على جامعة بدر من الطلبة المصريين العائدين من السودان للالتحاق بها بعد عودتهم لاستكمال دراستهم في مصر.

وقالت السفيرة سها جندي إن مصر دولة عريقة ذات علاقات قوية مع كافة شركاء النجاح والتعاون، وبالطبع فجمهورية الصين الشعبية من أهم شركاء التعاون مع مصر، والتعاون بينهما يعد قصة نجاح ومثال يدرس في العلاقات الدولية، حيث تساند كلا منهما الأخرى وتدعم مواقفها وتوجهاتها في مختلف المجالات وشتى القطاعات.

أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني

كما تتميز كونهما أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تم ترجمته في إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون، مع شريك واع بالمصالح المشتركة بيننا، سواء في الإطار الثنائي بمختلف المجالات، أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطًا بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الحضارتين تتلاقيان على قاعدة متينة وراسخة من التواصل الإنساني والثقافي والتجاري، بما كفل تبادل الأفكار وتلاقي الثقافات، فقدمت بلداننا منذ فجر التاريخ إلى العالم مفهوم الدول الوطنية بكامل أركانها، وتمسكا في سعيهما نحو التقدم الحضاري بالتوازن بين الجانبين المادي والعلمي للوجود الإنساني، من أجل التنمية وبناء الاقتصاد، في محاولات جادة لتحقيق نظام عالمي ذو عدالة اجتماعية يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي، وصولًا إلى تعزيز التعاون المصري الصيني في شتي المجالات، مثل المجال العلمي والأكاديمي الذي يجمعنا اليوم.



التعاون المصري الصيني



وأشارت وزيرة الهجرة الى أن التعاون المصري الصيني، قام على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية، وتعزيز التعاون "جنوب/ جنوب" وتقديم أولويات تعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات، والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي والإقتصاد الأخضر والحد من تفشي الأوبئة، ومكافحة خطر الهجرة غير الشرعية بخلق البدائل الإيجابية كلما وجدت وأينما كانت.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر، عن عميق شكره لحضور ومشاركة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في ملتقي بمناسبة مرور ١٠ سنوات على إطلاق مبادرة الحزام والطريق، تلك المبادرة الهامة، التي أتاحت الفرصة لتعاون أعمق بين مصر والصين، فنحن نتحدث عن تاريخ أكبر الحضارات في مقدمة الأمم، مضيفا أن هذا الملتقى يأتي للتأكيد على أهمية التبادل الثقافي بين البلدين، وتعد جامعة بدر أول جامعة تقر تدريس اللغة الصينية للمعيدين لإزالة حاجز اللغة والمساعدة في تحقيق أفضل أشكال التعاون، كما أننا حريصون على زيادة مجالات التعاون وتعميقها بما فيها مجالات التبادل الطلابي. كما أعلن سيادته عن مفاجئة اعتزام جامعة بدر إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالتعاون مع أحد أهم جامعات الصين.

وقال الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، إن هذا المنتدى يعد فرصة مهمة للتعرف على الثقافة الصينية والاستفادة من مبادرة "الحزام والطريق" في مسارها التعليمي والثقافي، حيث اعتبره فرصة للالتقاء لمناقشة والتباحث حول تعميق سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال التعليمي، فاللغة تمثل الركيزة الأساسية لتواصل الشعوب ونحن حريصون كل الحرص على تعليم وتدريس اللغة الصينية.

كما أعرب الدكتور سون خوا، نائب رئيس جامعة بكين، عن سعادته بمشاركته في هذا الملتقى الهام، واعتبره طريقا عصريا للترابط الثقافي بين مصر والصين، مضيفا أن الترابط المصري الصيني قد شهد العديد من الإنجازات في الفترات الاخيرة، حيث أن تعميق العلاقات الثقافية بين البلدين وهو بمثابة انطلاق للغة الصينية في الوطن العربي، وتعمل جامعة بكين على نشر اللغة والثقافة العربية ايضا، متمنيا أن يشهد المستقبل القريب اطر اعمق للتعاون تساعد على نشر ثقافة البلدين.

من جانبه، قال لو تشون شنغ، المستشار التعليمي إن التعاون الصيني المصري، يسير بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، حيث إن هناك تقابلا وتتطابقا بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال التكامل المالي والتجاري بين البلدين، ما خلق جسر للتواصل المعنوي الذي أتاح الفرصة لعدد مختلف من المجالات التي يمكن التعاون فيها، وعلى رأسها مجال التعليم المهني والتبادل الثقافي، وقد تم التعاون بين مصر والصين في بناء معاهد وجامعات بمختلف المحافظات، كما أن هناك مجالات تعاون واعدة مثل مجال البحث العلمي وتعزيز التبادل الطلابي أيضا.