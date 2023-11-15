الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السجينى يؤكد ضرورة الإحلال والتجديد للمبانى المتهالكة بقانون التصالح

المهندس احمد السجيني
المهندس احمد السجيني

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية الإحلال والتجديد للمباني المتهالكة المقرر خضوعها لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي حالة مهمة.

وقال السجيني، إن نص المادة 9 بمنع أحداث أى تغير في المساحة المتصالح عليها بموجب مشروع قانون التصالح المخالفات البناء، حيث تقضي بعدم جواز إحداث أى تغيراو تعديل في الأعمال المخالفة بعد صدور التصالح. 

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وأضاف "السجينى" أن هذا النص يمنع الإحلال والتجديد للمباني الآيلة للسقوط خاصة المباني خارج الأحوزة العمرانية، لافتًا إلى أن التصالح يعطي رخصة ولكن في حالة الحاجه إلى إحلال أو تجديد يمنع النص ذلك، ويصبح في انتظار الدخول في الحيز العمراني للحصول على ترخيص للإحلال والتجديد، رغم أنه يمكن أن يتعرض المبنى للسقوط أو الانهيار وهو ما يتسبب في مخالفات جديدة.

وردت الحكومة بالتأكيد علي أن هذا القانون استثنائي وأن التصالح يكون محل المخالفة، وتقنين أوضاع المخالف ممن ينطبق عليه الشروط.

أشار ممثل الحكومة إلي أنه لا تصالح في التعدي على الأراضي الزراعية والقانون استثنائي وفق ضوابط وهناك قوانين أخرى منظمة لحالات الاحلال والتجديد مثل قانون البناء وقانون الزراعة، وهناك اشتراطات بنائية، وبالتالي قانون التصالح قنن وضع حالة المخالفة بالبناء خارج الحيز العمراني وتكتسب مركزا قانونيا يتعامل مثل الجميع وفق القوانين الأخرى المنظمة للبناء في حالات الإحلال والتجديد.

المهندس أحمد السجيني الادارة المحلية مجلس النواب قانون التصالح المادة 9

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