محمد جمعة: علموا ولادكم أصل الحكاية الفلسطينية

أشاد الفنان محمد جمعة، بالحلقة التي عرضها أحمد الغندور، والتي حملت عنوان "حكاية الأرض"، والتي عرضت عبر برنامجه "الدحيح"، وحصدت الحلقة ملايين المشاهدات، وتصدرت محركات البحث عبر "جوجل"، وشرح فيها قصة الحرب على فلسطين بطريقة مبسطة وواضحة مستشهدًا بالعديد من المصادر الإسرائيلية.

وشارك “جمعة” منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لـ أحمد الغندور، وعلق: "علموا ولادكم أصل الحكاية احسنتم جميعا".

وتفاعل عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع المنشور الذي تحدّث فيه الفنان محمد جمعة عن حلقة حكاية الأرض والتي عرضت ليعرض كيف بدأت الرحلة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والبدايات إلى أن وصلت للإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة في الوقت الحالي.