الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع التزام المنافذ بمبادرة تخفيض السلع الغذائية بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع مبادرة تخفيض السلع الغذائية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابع خلالها الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية والأساسية ومدى توافرها بعددٍ من السلاسل التجارية والهايبر ماركت  بحي غرب وحي شرق  شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية،  أن إجمالى عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية إستهلاكية و88 مجمع استهلاكى و318 منفذ جمعيتى، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذ أهلى تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية، مشددا بضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية احتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار على كل منتج بشكل واضح للجمهور، مؤكدا على توفير مكان مخصص بتجميع كل السلع المطبق عليها المبادرة  داخل كل هايبر وماركت للتسهيل علي المواطن

ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين بالقليوبية بضرورة مراقبة مناسبة الاسعار جميع السلع لتحقيق الانضباط بالأسواق وذلك بحضور عيد عبد الله مدير مديرية التموين بالقليوبية  والمهندس هيثم دسوقي رئيس مجلس مدينه شبرا الخيمه واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة 

محافظ القليوبية السلع الغذائية خفض الأسعار شبرا الخيمة السلاسل التجارية

مواد متعلقة

جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقًا لتصنيف التايمز البريطاني

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد المراكز والوحدات التعليمية

محافظ القليوبية: تجهيز 366 مقرًا انتخابيًا و484 لجنة فرعية للانتخابات الرئاسية

"الإدمان السلوكى لمواقع التواصل الاجتماعي" في ندوة تثقيفية بـ"آداب بنها"

رئيس كفر شكر يقود حملة لإزالة 58 حالة تعد على الأراضي الزراعية (صور)

إزالة 563 حالة تعد على الأراضى الزراعية في القليوبية

رئيس جامعة بنها: نتبني نموذج الجامعة المنتجة لخدمة المجتمع

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الكشف المبكر على أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس

الأكثر قراءة

"حماس" تعلن خسائر الاحتلال فى كل محاور التوغل بغزة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

ضربتها بـ سيخ حديدى.. تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة صديقتها فى المطرية

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء