محافظ القليوبية يتابع التزام المنافذ بمبادرة تخفيض السلع الغذائية بشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابع خلالها الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية والأساسية ومدى توافرها بعددٍ من السلاسل التجارية والهايبر ماركت بحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية، أن إجمالى عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية إستهلاكية و88 مجمع استهلاكى و318 منفذ جمعيتى، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذ أهلى تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية، مشددا بضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية احتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار على كل منتج بشكل واضح للجمهور، مؤكدا على توفير مكان مخصص بتجميع كل السلع المطبق عليها المبادرة داخل كل هايبر وماركت للتسهيل علي المواطن

ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين بالقليوبية بضرورة مراقبة مناسبة الاسعار جميع السلع لتحقيق الانضباط بالأسواق وذلك بحضور عيد عبد الله مدير مديرية التموين بالقليوبية والمهندس هيثم دسوقي رئيس مجلس مدينه شبرا الخيمه واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة