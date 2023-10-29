الأحد 29 أكتوبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع خفض أسعار السلع الأساسية بطوخ وكفر شكر

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع خفض أسعار السلع الأساسية بطوخ وكفر شكر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابع خلالها الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الغذائية والأساسية ومدى توافرها  بعددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت وسوق الخضراوات والمُجمعات الاستهلاكية بمدينتي كفر شكر وطوخ، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتفقد "الهجان" السلاسل التجارية والهايبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية وسوق الخضار بمدينة كفر شكر، وتضمنت الجولة المرور على ماركت الدكان وكازيون ١و٢ وسوق الخضار وهايبر المدينة والجمعية الإستهلاكية دلتا ماركت.

واطمأن على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية، مشددًا على ضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية احتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار على كل مُنتج بشكل واضح للجمهور وخاصة سوق الخضار.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالقليوبية بمراقبة سوق الخضار بمدينة كفر شكر ومتابعة البائعين وأسعار جميع السلع لتحقيق الانضباط بالأسواق وعدم المُغالاة في أسعار أي سلعة كانت.

في سياق متصل، توجه لمدينة طوخ وتفقد عددًا من الهايبر ماركت وشركات القطاع الخاص من بينها شركة نادو جروب وماركت كازيون ومول العابد، مشيرًا إلى أهمية التزام التُجار بأسعار المُبادرة وتوافر جميع السلع الغذائية والاستراتيجية، مع ضرورة تنوع المُنتجات وجودتها وتغطيتها لكُل الاحتياجات الأساسية التي تُهم المواطن وخاصة السلع الغذائية الأساسية والتي تتناسب مع جميع الفئات.

جدير بالذكر أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء تشمل تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٥% وهي “السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز”، وتستهدف المُبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية التموين وجميع الأجهزة الرقابية باستمرار المتابعة اليومية لمبادرة خفض أسعار السلع لضبط منظومة الأسعار ومراقبة حركة الأسواق، والتعامل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التُجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب، مع تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لجميع المحاولات الاحتكارية لبعض التُجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات بكل حسم واتخاذ إجراءات قانونية رادعة للمُخالفين.

محافظ القليوبية خفض الأسعار السلع الغذائية مدينة طوخ مدينة كفر شكر

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