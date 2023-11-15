الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير مصرفي يكشف سبب رفع البنك المركزي حدود التعاملات اليومية والشهرية

البنك المركزي
البنك المركزي

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يتعامل مع السوق في ضوء التغيرات على أرض الواقع، مؤكدًا أنه بسبب ارتفاع الأسعار فإننا نحتاج لزيادة الحدود الخاصة بالسحب اليومي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأمر الثاني هي رسالة طمأنة للناس أنه يوجد سيولة متوافرة، مشيرًا إلى أنه للمتعاملين بالبطاقات والمحافظ البنكية والأون لاين، تم زيادة الحد الأدني من 30 إلى 60 ألف جنيهًا يوميًا.

تعليمات البنك المركزي للقطاع المصرفي تكون شاملة كل البنوك

وتابع، أن تعليمات البنك المركزي للقطاع المصرفي تكون شاملة كل البنوك، مؤكدًا أن الحد الشهري بعد أن كان 100 ألف أصبح 200 ألف، مؤكدًا أن المركزي يهدف إلى أن يوفر للمتعاملين كل الأدوات التي يتعامل بها كما أن هناك سياسة أن نعمم تقليل الاعتمادات الورقية.

وأشار إلى أن الشركات تم زيادة الحد اليومي من 40 ألفًا إلى 80 ألفًا وشهريًا بعد أن كانت 200 ألف أصبحت 400 ألف.

الخبير المصرفي البنك المركزي زيادة الحدود السحب اليومي الشركات

مواد متعلقة

البنك المركزى يرفع حدود تعامل المحمول وحسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

البنك المركزى يستقبل وفدًا نيجيريًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة فى مجال الأمن السيبرانى

لماذا قرار البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادى يوضح

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والبترول

الأكثر قراءة

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

مواطن: مصر تدعم بكل قوتها قضية فلسطين والتهجير يعنى تصفية القضية

كيف تنجح مصر في التحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات؟

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء