خبير مصرفي يكشف سبب رفع البنك المركزي حدود التعاملات اليومية والشهرية

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يتعامل مع السوق في ضوء التغيرات على أرض الواقع، مؤكدًا أنه بسبب ارتفاع الأسعار فإننا نحتاج لزيادة الحدود الخاصة بالسحب اليومي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأمر الثاني هي رسالة طمأنة للناس أنه يوجد سيولة متوافرة، مشيرًا إلى أنه للمتعاملين بالبطاقات والمحافظ البنكية والأون لاين، تم زيادة الحد الأدني من 30 إلى 60 ألف جنيهًا يوميًا.

تعليمات البنك المركزي للقطاع المصرفي تكون شاملة كل البنوك

وتابع، أن تعليمات البنك المركزي للقطاع المصرفي تكون شاملة كل البنوك، مؤكدًا أن الحد الشهري بعد أن كان 100 ألف أصبح 200 ألف، مؤكدًا أن المركزي يهدف إلى أن يوفر للمتعاملين كل الأدوات التي يتعامل بها كما أن هناك سياسة أن نعمم تقليل الاعتمادات الورقية.

وأشار إلى أن الشركات تم زيادة الحد اليومي من 40 ألفًا إلى 80 ألفًا وشهريًا بعد أن كانت 200 ألف أصبحت 400 ألف.