خبير: دخول الاستثمارات الأجنبية في صناعة السيارات المصرية هدفها زيادة نسبة المكون المحلي

تحدث الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصاد عن جذب مجمع صناعة السيارات استثمارات بقيمة 240 مليون دولار وتوفير 6 آلاف فرصة عمل قائلًا إن هدف دخول المستثمر الأجنبي في صناعة السيارات المصرية هو زيادة نسبة المكون المحلي إلى جانب التجهيز للانطلاق للسوق الإفريقية.

وأضاف عبد الله في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أنه خلال العشر سنوات المقبلة حجم المستهلكين في إفريقيا سيتخطى 1.2 مليار، مؤكدًا أنه يجب الاستعداد الجيد لهذا الحجم من الاستهلاك خصوصًا أن مصر منخرطة بشكل أو بآخر مع القارة الإفريقية وشركاؤها الدوليين سواء دول أوروبية أو من جنوب شرق آسيا والصين.

وعن الهامش الزمني المتوقع للانتهاء من تأسيس مثل هذه المشروعات قال: "في حدود 3 سنوات تبدأ المراحل الأولى ثم يتم الدخول إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، حيث متوقع البدء بجزء من خطوط الإنتاج التي تغذي قطع الغيار التي يحتاجها السوق ثم التوسع للوصول للنسبة النهائية التي يمكن أن تتخطى 70% للمكون المحلي وقد تصل إلى 90%".