الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص: بايدن مؤيد بقوة لجرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، إن الدولة المصرية موقفها واضح بقوة منذ بداية الأزمة الفلسطينية، حيث تنادي مصر باسم القضية في المحافل الدولية المختلفة من أجل تحريك الرأي العام الدولي لصالح الحق الفلسطيني المسلوب من قبل الاحتلال وأعوانه.

 

نصرة القضية الفلسطينية

 

وأكد أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على الدخول في أي من الملفات الإنسانية في غزة، وهناك علامات واضحة تشير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤيد بقوة لكل الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

 

وقف العدوان الصهيوني
وأضاف في حديثه، أن مصر تدعو بقوة إلى وقف العدوان الصهيوني ومنعه من إطلاق النار على الشعب الفلسطيني مع فتح الحدود أمام المساعدات الإنسانية للوصول لغزة، هذا علاوة عن مطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي.

أكرم القصاص نصرة فلسطين اليوم دي ام سي

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