أكرم القصاص: مصر دائما ما تتعرض للمزايدة بشأن موقفها من القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن مصر دائمًا ما تتعرض للمزايدة بشأن موقفها من القضية الفلسطينية، معقبًا: "دائمًا كل من يعمل كثيرًا يُلام بشكل أكبر".

وأضاف "القصاص"، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال، عبر قناة dmc، أن القضية الفلسطينية مرتبطة شعبيًا ورسميًا على مدى كل العصور بمصر، معقبًا: "منذ بداية الهجرات ورسميًا في عهد الملك فاروق ومؤتمر أنشاص سنة 1946، ثم بعد ذلك حرب 1948 والهزيمة، وكان جزء من الحرب متعلق بالضغوط الداخلية، كما أن هزيمة 1948 كانت جزء من أسباب ما جرى عام 1952م، وثورة يوليو وغيره، كما كانت القضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للريس جمال عبدالناصر، ثم الرئيس السادات، والرئيس محمد حسني مبارك".

وأوضح أن ما يحدث من مزايدات على موقف مصر من القضية الفلسطينية كان متواجد دائمًا، وذلك على الرغم من أن مصر تعتبر أول وأكبر دولة هزمت إسرائيل، ثم أقامت السلام، ومع ذلك كان هناك مزايدات طيلة الوقت على مصر وما قدمته للقضية الفلسطينية.