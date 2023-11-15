الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالوراق

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس شخصين كونا تشكيل عصابي تخصصا فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة، وارتكبا 4 وقائع.

وردت معلومات  أكدتها التحريات أن شخصين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة، تمكنت من ضبط المتهمين.

وأقر المتهمان بارتكاب 4 وقائع بإمبابة وأرشدا عن الدراجات المسروقة وتم إعادتها.

محكمة شمال الجيزة تجديد حبس شخصين تشكيل عصابي سرقات

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