تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالوراق

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس شخصين كونا تشكيل عصابي تخصصا فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة، وارتكبا 4 وقائع.

وردت معلومات أكدتها التحريات أن شخصين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة، تمكنت من ضبط المتهمين.

وأقر المتهمان بارتكاب 4 وقائع بإمبابة وأرشدا عن الدراجات المسروقة وتم إعادتها.