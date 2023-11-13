الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس اثنين بتهمة قتل عامل في المعادي

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، الإثنين، تجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل رخام بمنطقة المعادي في القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من عامل رخام يفيد بغياب شقيقه مقيم بأسيوط، وجاء ذلك الأمر حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة قسم شرطة المعادي.

وباجراء التحريات تبين أن مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة، وعقب تقنين الأوضاع أمكن ضبطهما.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجني عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار بمنطقة المعادي في القاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تم بإرشادهما العثور على جثة المجني عليه بمكان إخفائها بالقليوبية، كما ضبط بحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش، وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

تجديد حبس سائق عامل خردة قتل عامل رخام المعادى

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