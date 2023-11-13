تجديد حبس المتهم بقتل والده في قصر النيل

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، الإثنين، حبس المتهم بقتل والده المسن لرفضه إعطائه أموال للمخدرات بمنطقة الزمالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهم بقتل والده في الزمالك

و‏تلقى المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغًا بمقتل رجل مسن داخل شقته.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثمان القتيل، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين فحصها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن نجله وراء قتله بعد مشاجرة بينهما ليلة الحادث، قام على أثرها الشاب بالتخلص منه؛ لرفضه إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.