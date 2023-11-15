التعادل الإيجابي يحسم مباراة مصر وليبيا في دورة شمال إفريقيا تحت 20 عامًا

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، نتيجة مواجهة منتخبي مصر وليبيا للشباب، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (الكرم) في تونس، في أولى مباريات الفريقين بدورة شمال إفريقيا تحت 20 عامًا الودية.

وسجل عبدالسلام عبدالحق، هدف التقدم لمنتخب «فرسان المتوسط»، في الدقيقة 31، قبل أن يخطف المنتخب المصري، التعادل عبر محمد زعلوك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وكان المنتخب المصري، قد بدأ الشوط الأول بتشكيل مكون من:

عبدالمنعم تامر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسن أبوالمعاطي، محمد سمير، أحمد خالد كباكا، عبدالرحمن خالد، عمر خضر، محمد عبدالله، مروان محمود، كريم سعيد

مجريات الشوط الأول

الدقيقة 11.. القائم الأيمن يمنع هدفا مؤكدا للمنتخب الليبي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 15.. تسديدة من كريم سعيد لاعب منتخبنا من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم

الدقيقة 26.. تصويبة من مروان محمود من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

الدقيقة 31.. المنتخب الليبي يسجل هدف التقدم في شباك المنتخب المصري، عبر لاعبه عبدالسلام عبدالحق.

الدقيقة 35.. توقف المباراة بعد سقوط معتز محمد لاعب المنتخب المصري على أرضية الملعب.

مجريات الشوط الثاني

الدقيقة 47.. المنتخب الليبي يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني عبر محمد فرج، بطريقة غريبة، بعد تلقيه كرة عرضية من ناحية اليمين.

الدقيقة 50.. كرة عرضية من عمر خضر لاعب منتخب مصر، الذي مر من ناحية اليسار، لكنها لم تجد متابعًا

الدقيقة 60.. عمر خالد، لاعب منتخبنا، يتلقى كرة عرضة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم

الدقيقة 68.. ضربة حرة مباشرة لمنتخب مصر، نفذها أحمد خالد كباكا، لكنها علت العارضة

الدقيقة 77.. كرة عرضية من عمر خضر، لكنها لم تجد من يتابعها.

الدقيقة 87.. المنتخب المصري يهدر فرصة محققة لإدراك التعادل عبر مهند علي، الذي تلقى كرة طويلة من على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية يبعدها الحارس الليبي إلى ركنية.

الدقيقة 90+2.. محمد زعلوك يمنح هدف التعادل لمنتخب مصر، من كرة عرضية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره الجزائري، يوم السابع عشر من نوفمبر، قبل أن يلتقي تونس، يوم 19 من نفس الشهر، على أن يختتم منافسات البطولة، بمواجهة المغرب، يوم 21 نوفمبر.