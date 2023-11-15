وثائق تكشف مشروع "البراق" الإخوانى وعلاقته بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

استعرض فيلم تسجيلي بعنوان "توطين بلاوطن"، والذي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، المخطط الإخواني لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء من خلال مشروع "شركة البراق"، لتهجير مليون فلسطيني وتوطينهم في مليون وحدة سكنية في سيناء، وذلك بعد توليهم السلطة في مصر.

وأكد التسجيلي "توطين بلا وطن"، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذلك المخطط، قائلا: "كيف لي أن أبني بلدي على حساب مصر أنا لن أقبل بهذا إطلاقا، هذا المشروع نرفضه رفضا قاطعا، هذا لو حصل دمر القضية الفلسطينية".

ومن خلال لقاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الإعلامية لميس الحديدي، رفض عباس ذلك المشروع، مرددا: "لو حصل ذلك المشروع وأتى مليون مواطن من غزة يبقى ينسوا الباقي وتنتهي القضية عند هذا الحد، وتحل مشكلة اللاجئين على حساب هذه الأرض، 1600 كم مربع حسب ماكنا نسمع، وأنا تكلمت بصراحة مع الرئيس المخلوع محمد مرسي".

وتابع عباس: "قلت له نرفض هذا المخطط، إسرائيل تريد أن تلقي بغزة في مصر، وهذا يخرب المشروع الوطني الفلسطيني، ولكن كان رد مرسي علي صادما حينما قالي يعني هما كم مليون مليون ونص هاتهم ونحطهم في شبرا".

حضن الوطن

وأوضح التسجيلي، أن المخابرات المصرية تنبهت للموضوع وعلمت أن هناك 3 ممولين للمشروع يتبعوا الجماعات التكفيرية، وكان هدفهم تأجيج الوضع العسكري في تلك المنطقة، وتصوير التكفيريين في الكمائن على أنهم أصحاب سلطة، ولكن باء مخططهم بالفشل وتطهرت سيناء من أوكار التكفيريين والإرهابيين وعادت سيناء آمنة في حضن الوطن.