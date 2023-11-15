الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رسائل مؤثرة من فلسطينيين إلى العالم: "احنا اخواتكم في غزة.. حسوا بينا" (فيديو)

غزة
غزة

بعد خروج أهالي فلسطين من منازلهم بسبب الحرب التي شنتها اسرائيل، وراح ضحيتها الاف الشهداء وأكثرهم من الأطفال والنساء، تجمع ما تبقى منهم في الملاجئ والخيام، ومع بداية أيام فصل الشتاء هطلت أمطار غزيرة على غزة، تظهر معاناة جديدة للشعب الفلسطيني.

وقال أحد الفلسطينيين: "احنا بنوصل صوتنا للكل حكام العرب وكل الناس، احنا دورنا انقصفت طلعنا من دورنا على الملاجئ، وقعدنا في المعرش "الخيام" قصفوا المدرسة وادمرنا، راحوا ٣ شهداء و٨٠ مصاب اليوم، احنا دبرنا حالنا ننام بالساحات لكن مفيش مكان ننام فيه، مفيش معايا غير بطانيه ادفي حالي بيها مفيش مكان أنام فيه".

واختتم حديثه: "عاجبكم اللي بيصير فينا يا عالم، عاجبكم يا ناس حسوا بينا يا عالم، الخيام وقعت علينا من المطر واصبحنا في المدارس والايواء، احنا بشر حسوا بينا أخواتكم أحنا في غزة يا ريت تقفوا معانا، حسبيَ الله ونعم الوكيل،

أهالي فلسطين إسرائيل الحرب الملاجئ الخيام الفلسطينيين

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