الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بإطلاق النار على 3 طلاب فى المقطم

المتهم
المتهم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس متهم بإصابة 3 طلاب بعدما أطلق النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، وأمرت بالتحفظ علي السلاح، الاستعلام عن حالة المصابين الصحية تمهيدًا لسؤالهم.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم، وباشرت التحقيق مع المتهم وطلبت تحريات المباحث.

وتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من 3 طلاب، مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش.

وتم نقلهم للمستشفى وقرر أحدهم بتضرره من آخر، لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته فرد خرطوش "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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