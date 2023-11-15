الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تحقق المركز الثالث في مسابقة "الأزهري الصغير"

منطقة الإسماعيلية
منطقة الإسماعيلية الأزهرية

حققت منطقة الإسماعيلية الأزهرية المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأزهري الصغير، والذي توج به الطالب مصطفي هيثم، من معهد الشيخ زايد النموذجي.

وكرم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الطلاب الفائزين في الحفل، بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس لقطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

وقدم الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، التهنئة للطالب الفائز متمنيا له التوفيق والنجاح في المسابقات القادمة.

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يكرم حفظة القرآن الكريم بالإسماعيلية

كرم الشيخ ممدوح عبدالجواد أبوالمعاطى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الاثنين الماضي، حفظة ومحفظي القرآن الكريم بمعاهد ومكاتب المنطقة، وذلك بحضور الشيخ أحمد بيومي، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

وبدأ الاحتفال بكلمة رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية تناول فيها قيمة حفظة القرآن الكريم، وأنهم علماء الغد، وحثهم على الاستمرار فى حفظ كتاب الله والمداومة على مدارسته، مشيدا بدور إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة فى تحفيز الأطفال والطلاب والطالبات لحفظ كتاب الله.

وشمل التكريم ٣٠ طالبا وطالبة من المعاهد الأزهرية بالإسماعليةي، بجميع المراحل التعليمية المختلفة، كما تم تكريم طلاب مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة لإشراف المنطقة الأزهرية.

وضم الاحتفال فقرات من الإنشاد والمدائح النبوية الشريفة، وقد شهد الاحتفال فضيلة الدكتور أحمد بيومى الوكيل الشرعى للمنطقةـ والشيخ ممدوح سلام، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، والأستاذ محمد شومان، مسئول بوابة الأزهر الإلكترونية بالمنطقة.

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