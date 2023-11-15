المشروعات القومية تمحو آثار الإرهاب من أرض الفيروز.. جهود الدولة لتنمية سيناء

جهود متتالية بذلتها الدولة من أجل تنمية سيناء، ورفع كفاءة البنية التحتية بها، بالتزامن مع اجتزاز الإرهاب؛ من خلال شن العملية الشاملة، ثم انطلق قطار التنمية والتعمير في الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وفى التقرير التالى يرصد "الدستور" أبرز تلك الجهود التى قامت بها الدولة:

بدأت تنمية سيناء في البنية التحتية من خلال تطوير قطاع الصرف الصحي، فتم تنفيذ 25 مشروعا في ذلك القطاع بتكلفة مالية بلغت 4 مليارات جنيه، وتم تطوير القطاع من نسبة 17% إلى 40%.

تلا الصرف الصحي في عملية تنمية سيناء قطاع الكهرباء والطاقة والتي هدفت بها الدولة تحقيق استقرار الشبكة والتيار الكهربائي على أرض سيناء، لذلك تمت إضافة ما يقرب من 420 ميجا وات، إلى جانب إنشاء وتطوير العديد من محطات الكهرباء منها في بورسعيد وكذلك محطات الطاقة المتجددة والجديدة.

وكانت مدينتا الشيخ زويد ورفح تعانيان من نقص في الكهرباء، فتم إنشاء مشروع محطة محولات كهرباء الشلاق بإنتاج فاق 700 ميجاوات من الكهرباء.

وكان قطاع المياه أيضًا من القطاعات التي نالها التطوير، حيث تم تنفيذ 52 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب تجاوزت 15 مليار جنيه، لذلك ارتفعت تغطية مياه الشرب والتي كانت تغطي 84% من سيناء باتت تغطي 98%.

واتجهت الدولة لتحلية المياه في سيناء أيضًا من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية في شمال سيناء، حيث زادت 7 أضعاف وباتت 700 جيجا وات، كما تم عمل توسيع في ميناء العريش من خلال 540 فدانًا تمت إضافتها وزادت مساحته 11 مرة.

وبشكل عام تم تنفيذ أكثر من 19 مشروعًا خلال الفترة الأخيرة بتكلفة استثمارية بلغت 55 مليار جنيه كلها مشاريع تصب في صالح البنية التحتية والخدمات الأساسية لأهالي سيناء، كما نفذت الدولة مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية بإجمالي 68 مليار جنيه.

وكان التعليم والعلاج على رأس الخدمات الأساسية التي تم تطويرها في تنمية سيناء، حيث تم تخصيص 8.7 مليار جنيه لتطوير التعليم على مستوى الجمهورية، 2.7 مليار منه، تم تخصيصها لمحافظة سيناء للإنفاق على مشروعات التعليم، وتم إنشاء 109 مدارس و24 معهدًا أزهريًا، بالإضافة إلى إضافة 10 كليات جديدة لجامعة العريش، و8 كليات لجامعة الأزهر، و35 مدرسة ومعهدًا أزهريًا.

وأيضًا المستشفيات والمراكز الصحية كان لها نصيب في تنمية سيناء، حيث يتم العمل على تطوير 33 مركزًا و7 مستشفيات بين الإنشاء والتطوير و56 نقطة إسعاف، ليكون المستوى الصحى فى شمال سيناء يفوق أي مكان آخر فى مصر.