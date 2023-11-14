الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء ورئيس جهاز تعمير سيناء يبحثان تطوير العشوائيات والخطة الاستثمارية

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، اللواء وائل مصطفى حسن رئيس جهاز تعمير سيناء، في حضور المهندس ناجي ابراهيم محمد مدير عام منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء.

وأكد رئيس جهاز تعمير سيناء، على أن الجهاز جاهز لتنفيذ أي مشروعات في محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وأشار رئيس الجهاز، إلى اطلاع المحافظ خلال اللقاء على تطورات مشروع تطوير العشوائيات والخطة الاستثمارية والمشروعات الجديدة بالخطة الاستثمارية وتوقيتات انتهاء المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها علي أرض المحافظة.

ومن جانبه، ثمن المحافظ الدور الذي يقوم به جهاز التعمير في محافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا على أن هذا اللقاء هو الثاني مع رئيس الجهاز منذ توليه رئاسة الجهاز.

الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء 

وكان أكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء وحماية أراضيها من أي تهديدات، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن سيناء في القلب من القيادة السياسية وكل المصريين.

وقال "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن سيناء شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا هائلًا في مختلف المجالات، حيث تم ضخ أكثر من 600 مليار جنيه منذ 2014 لتحقيق المشروعات العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة، من بينها الأنفاق والكباري والمعديات والطرق والتجمعات السكانية.

وأشار إلى أن مصر ترسل رسالة قوية للعالم بأنها لن تتخلى عن ذرة رمل في سيناء، التي تعتبر البوابة الشرقية للأمان والاستقرار، مؤكدًا أن التفاف الشعب المصري بجميع طوائفه حول سيناء يعبر عن حبه وولائه لأرضه.

وأضاف، أنه تم وضع حجر الأساس لـ11 تجمعًا سكانيًا في شمال سيناء، يضم كل منها مساكن وخدمات ووحدات صحية ومراكز شباب وطرق وصرف صحي، لتحسين ظروف المعيشة للأهالي في رفح والشيخ زويد.

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،
محافظ شمال سيناء جهاز تعمير سيناء جنوب سيناء المصريين الخطة الاستثمارية

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