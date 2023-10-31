الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء: "لن نتخلى عن ذرة رمل فى سيناء"

زيارة سيناء
زيارة سيناء

أكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء وحماية أراضيها من أي تهديدات، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن سيناء في القلب من القيادة السياسية وكل المصريين.

وقال "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن سيناء شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا هائلًا في مختلف المجالات، حيث تم ضخ أكثر من 600 مليار جنيه منذ 2014 لتحقيق المشروعات العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة، من بينها الأنفاق والكباري والمعديات والطرق والتجمعات السكانية.

وأشار إلى أن مصر ترسل رسالة قوية للعالم بأنها لن تتخلى عن ذرة رمل في سيناء، التي تعتبر البوابة الشرقية للأمان والاستقرار، مؤكدًا أن التفاف الشعب المصري بجميع طوائفه حول سيناء يعبر عن حبه وولائه لأرضه.

وأضاف، أنه تم وضع حجر الأساس لـ 11 تجمعًا سكانيًا في شمال سيناء، يضم كل منها مساكن وخدمات ووحدات صحية ومراكز شباب وطرق وصرف صحي، لتحسين ظروف المعيشة للأهالي في رفح والشيخ زويد.

جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء سيناء مجلس الوزراء مصر

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل| بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل: "ترتكب جرائم ضد الإنسانية"

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"