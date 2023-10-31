رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء: "لن نتخلى عن ذرة رمل فى سيناء"

أكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء وحماية أراضيها من أي تهديدات، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن سيناء في القلب من القيادة السياسية وكل المصريين.

وقال "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن سيناء شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا هائلًا في مختلف المجالات، حيث تم ضخ أكثر من 600 مليار جنيه منذ 2014 لتحقيق المشروعات العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة، من بينها الأنفاق والكباري والمعديات والطرق والتجمعات السكانية.

وأشار إلى أن مصر ترسل رسالة قوية للعالم بأنها لن تتخلى عن ذرة رمل في سيناء، التي تعتبر البوابة الشرقية للأمان والاستقرار، مؤكدًا أن التفاف الشعب المصري بجميع طوائفه حول سيناء يعبر عن حبه وولائه لأرضه.

وأضاف، أنه تم وضع حجر الأساس لـ 11 تجمعًا سكانيًا في شمال سيناء، يضم كل منها مساكن وخدمات ووحدات صحية ومراكز شباب وطرق وصرف صحي، لتحسين ظروف المعيشة للأهالي في رفح والشيخ زويد.