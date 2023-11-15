محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس فرع النيابة الإدارية ومفوض مجلس الدولة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، المستشار أحمد محمد صديق، مفوض مجلس الدولة الجديد لمحافظة جنوب سيناء وذلك بمناسبة بداية عمله بالمحافظة، مؤكدًا أن كل الجهات تعمل بروح الفريق من خلال التعاون المثمر والبناء بين كل الأجهزة، بما يصب في مصلحة المواطنين، وتمنى له التوفيق في عمله الجديد.

وفي سياق متصل، التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المستشار الدكتور إسلام نمر، رئيس فرع النيابة الإدارية بجنوب سيناء، وتناول اللقاء بحث العديد من الأمور الراهنة.

يأتي ذلك في إطار تعاون الجهاز التنفيذى مع كل الأجهزة الأمنية والقضائية بالمحافظة في إطار التعاون المثمر والبناء بين كل الأجهزة، بما يصب في مصلحة المواطنين.