الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بحصر مشاكل قرية الحجاز.. والأهالي يشكرونه

جولة محافظ الإسماعيلية
جولة محافظ الإسماعيلية

وجَّه أهالي قرية الحجاز الشكر للواء شرؤف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، لسرعة الانتهاء من محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بالقرية، بعد توقف العمل بهما لسنوات ما ساهم في حل مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة.

ووجَّه "بشارة" بحصر كافة مشكلات قرية الحجاز وشكاوى مواطنيها، للعرض عليه صباح غدًا الخميس لبحثها والعمل على سرعة حل كافة مشكلات المنطقة.

جولة محافظ الإسماعيلية 

افتتاح محطة الصرف الصحي

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية الحجاز "الكيلو ٢".

جاء ذلك بحضور النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، عدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح، استمع "بشارة" لشرح تفصيلي عن المشروع من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ١٧٠ مليون جنيه؛ لخدمة ٣٥ ألف نسمة بمناطق عزبة آدم، عزبة أحمد عمر، عزبة عبدالرحيم القبلية، عزبة الكملي، وعزبة موسى.

ويتكون المشروع من محطة الرفع التي تحتوي على البيارة، عنبر التشغيل، الأوناش، منظومة الطرق المائي، المولد، مبنى للإدارة، المخزن، وغرفة تأمين المبنى.

بجانب شبكات الانحدار المنشأة بالكامل من مواسير فخار وخرسانة وبلاستيك، بأقطار (٢٠٠ -٦٠٠ مم)، بإجمالي طول ٢٨ كم، إضافة إلى خط الطرد المكون بالكامل من مواسير بلاستيك u.p.v.c قطر ٣٥٠ مم، وبإجمالي طول ٩٣٠ متر، بالإضافة لغرفة التهدئة.

وعقب الافتتاح، وجه محافظ الإسماعيلية بسرعة عمل الوصلات المنزلية، وتوصيل الخدمة لكافة مواطني قرية الحجاز، مع منح تسهيلات في سداد تكاليف توصيل الصرف الصحي للمنازل.

وأشاد بشارة بجهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، في إنشاء محطات جديدة أو أعمال الإحلال والتجديد، التي تهدف إلى التحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية في جميع القطاعات خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، الذي توليه الدولة اهتمامًا بالغًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

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