ضبط 3 حاولوا سرقة شخصين تحت تهديد السلاح في أسيوط

أصيب شخصين بطلقات نارية، اليوم الأربعاء، أثناء محاولة سرقتهما تحت تهديد السلاح في أسيوط.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإصابة شخصين بطلق نارى وجرح طعنى حال محاولتهم سرقتهما بالإكراه.

تلقي مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصين “أحدهما مصاب بعيار نارى والثانى بجرح طعنى”.

وبسؤالهما قررا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولان أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكين يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث اشتباك بينهم فتعديا عليهما بالسلاح النارى والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.

وبالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، أحدهم اقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه أثناء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية وخزينتين، بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض -سـكين-.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.