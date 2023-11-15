إحالة المتهمين بقتل خفير وإصابة شقيقه بطلق ناري بالسلام للجنايات

أمرت نيابة السلام ، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمين بقتل خفير بسبب الخلاف على حراسة ورشة بمدينة السلام، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم جريمة قتل خفير خصوصي بطلق ناري وإصابة شقيقه بطلق ناري، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بالسلام.

ووصل بلاغ لقسم شرطة السلام أول بوفاة خفير خصوصي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وإصابة شقيقه بطلق ناري، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش.

وبإجراء التحريات بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم سلاح.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين جار ضبطهم لذات الخلافات.

ونجح رجال المباحث بإشراف اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية، وتم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهارب.