الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بقتل خفير وإصابة شقيقه بطلق ناري بالسلام للجنايات

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة السلام ، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمين بقتل خفير بسبب الخلاف على حراسة ورشة بمدينة السلام، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم جريمة قتل خفير خصوصي بطلق ناري وإصابة شقيقه بطلق ناري، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بالسلام.

txt

ضربها بالساطور.. إحالة أوراق قاتل سيدة طهطا والشروع في قتل شقيقين للمفتي

ووصل بلاغ لقسم شرطة السلام أول بوفاة خفير خصوصي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وإصابة شقيقه بطلق ناري، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش.

وبإجراء التحريات بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم سلاح.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين جار ضبطهم لذات الخلافات.

ونجح رجال المباحث بإشراف اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية، وتم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهارب.

نيابة السلام المتهمين مدينة السلام محكمة الجنايات قسم شرطة السلام خفير خصوصي المباحث الجنائية

مواد متعلقة

ضربها بالساطور.. إحالة أوراق قاتل سيدة طهطا والشروع في قتل شقيقين للمفتي

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

غضب في الأهلي.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

"شوبير" يكشف أسباب فسخ نادى فاركو عقد عمرو وردة (فيديو)

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمي والاستقرار الإقليمي؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء