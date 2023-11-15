إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز طهطا في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج اليوم بتنفيذ 3 حالات إزالة تعدى على الاراضى الزراعية بناحية بندر طهطا، كما تم تنفيذ 4 حالات إزالة بناحية مجلس قروى شطورة وحالة بمجلس قروى نزلة القاضى وحالة بمجلس قروى الصفيحة وحالة بمجلس قروى الصوامعة غرب بإجمالى عدد 10 حالات على مساحة حوالى 8 قيراط و18 سهم تقريبًا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

المشاركين بحملات الإزالة بسوهاج

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج أن حملات الإزالة اليوم شارك بها أشرف محمد محمود ومحمد ثروت نواب رئيس المدينة ورؤساء المجالس القروية وسكرتيرى القرى ومسؤولى حماية الاراضى بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤولى العمليات والأزمات والتفتيش المالى والادارى والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا وذلك بالتنسيق مع مقاول الهدم ومعدات الوحدات المحلية لمركز ومدينة طهطا.

التصدى لمخالفات البناء بسوهاج

وو شدد عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف للحفاظ على الأراضي الزراعية.

فيما قامت محافظة سوهاج بإجراء القرعة العلنية لتأجير 22 محل تجاري بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثالثة والمخصصة لأنشطة " الأدوات الكهربائية وصيانتها، وبيع وصيانة المحمول، ومكتبة، ومستحضرات تجميل، وبيع وإصلاح أحذية، وحلواني، ومحمصة "، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

حضر مراسم إجراء القرعة كل من " اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط. "

يذكر أن السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر، يعد إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وقد قامت محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية بإجراء القرعة العلنية للمرحلتين الأولي والثانية بعدد 75 محل تجاري لأنشطة متنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع رؤية مصر 2030، والجمهورية الجديدة.