الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة تعيد فتح شارع بحى العمرانية أغلقه أحد السكان

فتح شارع بالعمرانية
فتح شارع بالعمرانية بعد اغلفه أحد السكان

قامت محافظة الجيزة بإعادة فتح شارع تخطيطى بحى العمرانية يقع في تقاطع شارع مصر والسودان أعلى نفق الهرم مع شارع إبراهيم عبد الفتاحـ وذلك عقب تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى مواطني الشارع من قيام سكان أحد العقارات بإقامة أسوار بالمخالفة أغلقت بها الشارع والطريق العام ومسار المواطنين إلى شارع الأهرام وتسببت في إعاقة الحركة المرورية. 

محافظ الجيزة يكلف رئيس حي العمرانية بإزالة كافة التعديات علي الطريق العام

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بإزالة كافة التعديات علي الطريق العام وخط التنظيم بالشارع وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة الدورية للشارع للتأكد من عدم تكرار المخالفة. 

كما شدد المحافظ عقب إزالة الأسوار والمخالفات بتنفيذ أعمال توسعات ورفع كفاءة للشارع وصيانة لأعمدة الإنارة وتحسين مستوي النظافة وعدم السماح بوجود أى إشغالات.

وأكد المحافظ علي ضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة للمواطنين وسرعة حلها وإزالة اي معوقات لتحسين الخدمات المقدمة لهم. 

وشملت جهود محافظة الجيزة فتح جراج للسيارات تسببت مخالفة غلق الشارع وبناء الأسوار من إعاقه دخول السيارات إليه وذلك في اطار الاستجابه لشكوي المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في وقت سابق،  رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة.

وفي ذلك الاطار نفذت محافظة الجيزة حمله مسائية بقطاع حدائق الاهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

وأسفرت الحملة عن رفع 2600 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية )وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

فتح شارع بالعمرانية بعد اغلفه أحد السكان

فتح شارع بالعمرانية بعد اغلفه أحد السكان
فتح شارع بالعمرانية بعد اغلفه أحد السكان
فتح شارع بالعمرانية بعد اغلفه أحد السكان
فتح شارع بالعمرانية بعد اغلفه أحد السكان
فتح شارع بالعمرانية بعد اغلفه أحد السكان
فتح شارع بالعمرانية بعد اغلفه أحد السكان
فتح شارع بالعمرانية بعد اغلفه أحد السكان
فتح شارع بالعمرانية بعد اغلفه أحد السكان
فتح شارع حي العمرانية الإجراءات القانونية محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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