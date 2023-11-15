الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مرسى علم تستعد لتسليم مساكن بديل العشوائيات بوادي الجمال

رئيس مدينة مرسي علم
رئيس مدينة مرسي علم

بدأت مدينة مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر في بحث الاستعدادات اللازمة لتسليم مساكن بديل العشوائيات بمنطقة وادي الجمال لأهالي المنطقة، والتي تم تجهيزها بشكل كامل تهميدًا لتسليمهما لهم.

واستقبل رئيس مدينة مرسى علم اللواء حازم خليل رئيس المدينة المهندس إيهاب حسين مدير مكتب التنمية السياحية بمرسى علم، وذلك في ضوء الاستعداد لتسليم بديل العشوائيات بوادي الجمال.

كما التقى رئيس مدينة مرسي علم بالمهندس دكتور محمد العراقي أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الأزهر لدراسة تخطيط بعض المشروعات بالمدينة بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث جاء ذلك ضمن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الموقف التنفيذى لبلوكات وادي الجمال على أرض الواقع، استعدادًا لتسليم وحدات بديل العشوائيات لأهالي المنطقة.

رئيس مدينة مرسي علم: نسعى لتوفير حياة كريمة ولائقة لأبناء المدينة

وأوضح رئيس مدينة مرسى علم، أن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في التخطيط للارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية هو هدف مسؤولي المدينة، مشيرًا إلى أن بلوكات بديل العشوائيات تضم 50 وحدة، مؤكدا أن الوحدة شاملة كافة المرافق، لافتًا إلى أن منطقة وادي الجمال وخصوصا موقع البلوكات آمنة ومميزة في موقعها.

وأضاف رئيس مدينة مرسي علم، أن الإدارات المختصة بالمدينة قامت بالحصر للسكان لتوفير مساكن لائقه لهم،  وسيتم الانتقال إلى الوحدات البديلة عقب الانتهاء من اجراءات الاستلام الاداري، مشيرًا الي أن الدولة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية فى ربوع مصر، وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من الأخطار، ووضع آليات جادة لتوفير كافة أوجه الدعم لهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية وقيادتها تسعي لتوفير حياة كريمة ولائقة بالمواطنين وتوفير مساكن مجهزة قبل النقل حتي يتمكن المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية دون أي معوقات.

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