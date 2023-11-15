الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العثور على عبوات ناسفة وصواريخ وقذائف هاون في 3 محافظات عراقية

عناصر من تنظيم داعش
عناصر من تنظيم داعش

أعلن العراق، اليوم الأربعاء،  العثور على عبوات ناسفة وصواريخ وقذائف هاون مختلفة في ثلاث محافظات.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي  في بيان إن قيادة القوات البرية مستمرة في مطاردة عناصر داعش الإرهابية في عمق الصحراء والبحث عن أوكارها، وتطهير الأرض من المخلفات الحربية.

وأضاف أن قوة من لواءي المشاة 20 و43 التابعين لقيادة عمليات غرب نينوى في صحراء جزيرة البعاج وبعد ورود معلومات تفيد بوجود جسم غريب، عثرت على (عبوة ناسفة محلية الصنع - صاروخ طائرة عدد 2) وهي من مخلفات عصابات داعش الإرهابية تم تفجيرها.

وتابع أن قوة أخرى من لواء المشاة 91 - مفرزة معالجة من كتيبة هندسة فرقة المشاة (21) نفذت واجب حماية فريق صيانة أبراج نقل الطاقه الكهربائية التابع الى دائرة كهرباء صلاح الدين ضمن قاطع المسؤولية، عثرت على (صاروخ قاذفة عدد 6 - عبوات ناسفة عبارة عن جليكان عدد 3 ورمانة يدوية دفاعية) من مخلفات داعش الإرهابي تم إتلافها.

وأشار الى أن لواء المشاة 19- مفرزة معالجة من الفرقة 5 قامت بواجب تفتيش في جنوب منطقة الضبعة في محافظة الأنبار، وعثرت على (عتاد رشاشة ثقيلة عيار 14،5 ملم عدد 2 علبة كل واحدة تحتوي على 40 إطلاقة - قذيفة مدفع عيار 75 ملم عدد 5 صاروخ قاذفة RBG7 ضد الأشخاص عدد 1 حشوة رمانة قاذفة RBG7 عدد 4 عبوات ناسفة ومسطرة تفجير، مبينًا أنه تم تفجيرها تحت السيطرة.

وأشار الى أن قيادة عمليات ميسان لواء المشاة 97 وفوج طوارئ ميسان 1، قامت بواجب تفتيش في قضاء (المجر الكبير الميمونة) وعثرت على (بندقيات كلاشنكوف مختلفة الأنواع عدد 8 وبندقية GC ومسدس).

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المقاومة الإسلامية فى العراق تستهدف قاعدة أمريكية فى سوريا بطائرة مسيرة

تنظيم داعش الإرهابي

ورغم أن العراق أعلن هزيمة تنظيم "داعش" على أراضيه في 2017، فإنه ما زال بإمكان الجماعات الإرهابية التي تضم مقاتلين متخفين في أماكن نائية شن هجمات على جانبي الحدود بين العراق وسوريا، وفقا للأمم المتحدة.

وكان تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، قد مني بهزائم متتالية في البلدين وصولًا إلى تجريده من كل مناطق سيطرته عام 2019.

ومنذ خسارته لمناطق سيطرته قتل 4 من زعماء داعش، كان آخرهم أبوالحسين الحسيني القرشي، الذي قتل في اشتباكات في شمال غرب سوريا، وأعلن التنظيم في الثالث من أغسطس اختيار أبوحفص الهاشمي القرشي خليفة له.

العراق عبوات ناسفة صواريخ خلية الإعلام الأمني العراقي داعش تنظيم داعش الارهابي

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