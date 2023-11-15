الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء، المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة، بعد اقتحامه فجر اليوم.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء: تعمل قوات الجيش بشكل مركز في مستشفى الشفاء، وتأتي هذه الأعمال داخل مجمع محدد توجد حوله معلومات استخبارية تشير إلى وجود أعمال لحماس، وبناء على ضرورة عملياتية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن القوات واجهت قبل الدخول إلى المستشفى عبوات ناسفة وخلايا واندلعت اشتباكات، وادعى أنه قتل عددا من المسلحين وفق قوله.

العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية

في السياق، زعم الاحتلال أن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى، مدعيا أن قواته سلمت عتادا طبيا، وحاضنات وتركيبات حليب الأطفال من إسرائيل إلى مستشفى الشفاء، وفق ادعائه.

الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة

وفجر اليوم، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة كابوس، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم الوضع الكارثي، وبخاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال.