الأردن: استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها جريمة حرب

أدان الأردن، صباح اليوم الأربعاء، اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مؤكدًا أنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

واستنكرت وزارة الخارجية الأردنية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محمّلة إسرائيل مسئولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وصرح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير الدكتور سفيان القضاة، بأن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع، وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي يمثل إمعانًا مدانًا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب.

وشدد القضاة على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسئوليته القانونية، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصًا النساء والأطفال، والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة.

الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبى فى غزة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن دبابات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع الشفاء الطبي من الجهة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، كما انتشر القناصة في محيط المجمع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية.

وأضافت أن جنود الاحتلال يقومون بتفتيش المباني داخل التجمع، إضافة إلى الأقسام وسط إطلاق نار كثيف داخلها.

وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت فجر اليوم الطـاقم الطـبي في مجمع الشـفاء بنيتها اقتحام المجـمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.